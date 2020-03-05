Пятый марсоход NASA получил официальное имя

ТАСС, 5 марта. Пятый марсоход NASA, который космическое агентство США отправит на Марс в этом году, получил официальное имя - Perseverance ("Настойчивость"). Об этом в четверг сообщило руководство NASA на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Этот марсоход станет первым аппаратом, который соберет образцы с Марса, которые затем будут возвращены на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей - любопытства и настойчивости", - заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

В августе прошлого года специалисты агентства заявили, что имя этому аппарату выберут американские школьники, которые напишут сочинения на тему изучения Марса и отправят их в NASA. В общей сложности, в первом этапе конкурса приняли участие свыше 28 тыс. учащихся младших, средних и старших классов.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов, только один из которых, Алекс Мейтер, получил возможность присвоить роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года.

В конце января ученые огласили список из девяти финалистов, один из которых станет победителем конкурса в первых неделях марта, когда жюри подведет его итоги. Все имена, попавшие в шорт-лист, связаны с различными положительными качествами человека: стойкостью (Endurance), храбростью (Courage), выносливостью (Fortitude), гениальностью (Ingenuity), твердостью воли (Tenacity), потенциалом (Promise), настойчивостью (Perseverance), предвидением (Vision) и ясностью ума (Clarity).

Поиски марсианской жизни

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником ровера Curiosity ("Любопытство"), который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020", будет выведен в космос в середине лета 2020 года и осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, чья стоимость оценивается космическим агентством в $2,46 млрд. Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.