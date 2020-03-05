{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятый марсоход NASA получил официальное имя

Аппарат Perseverance займется сбором образцов с Марса

ТАСС, 5 марта. Пятый марсоход NASA, который космическое агентство США отправит на Марс в этом году, получил официальное имя - Perseverance ("Настойчивость"). Об этом в четверг сообщило руководство NASA на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Этот марсоход станет первым аппаратом, который соберет образцы с Марса, которые затем будут возвращены на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей - любопытства и настойчивости", - заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

В августе прошлого года специалисты агентства заявили, что имя этому аппарату выберут американские школьники, которые напишут сочинения на тему изучения Марса и отправят их в NASA. В общей сложности, в первом этапе конкурса приняли участие свыше 28 тыс. учащихся младших, средних и старших классов.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов, только один из которых, Алекс Мейтер, получил возможность присвоить роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года.

В конце января ученые огласили список из девяти финалистов, один из которых станет победителем конкурса в первых неделях марта, когда жюри подведет его итоги. Все имена, попавшие в шорт-лист, связаны с различными положительными качествами человека: стойкостью (Endurance), храбростью (Courage), выносливостью (Fortitude), гениальностью (Ingenuity), твердостью воли (Tenacity), потенциалом (Promise), настойчивостью (Perseverance), предвидением (Vision) и ясностью ума (Clarity).

Поиски марсианской жизни

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником ровера Curiosity ("Любопытство"), который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020", будет выведен в космос в середине лета 2020 года и осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, чья стоимость оценивается космическим агентством в $2,46 млрд. Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Компания Axiom сообщила о контракте со SpaceX на доставку 3 туристов на МКС
Для полетов могут использовать корабли Crew Dragon
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС