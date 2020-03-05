Компания Axiom сообщила о контракте со SpaceX на доставку 3 туристов на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Компания Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), подписала со SpaceX Илона Маска контракт на доставку трех частных астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), начиная со второй половины 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Axiom.

Для полетов предполагается использовать корабли Crew Dragon. Пребывание туристов на борту МКС планируется ограничить восемью днями.

Crew Dragon - модифицированная версия грузового Dragon, который уже с 2010 года доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его отстыковка состоялась 8 марта. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

Crew Dragon рассчитан на экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве "спасательной шлюпки" на МКС в случае возникновения аварийной ситуации. В настоящее время эту роль выполняют российские "Союзы".