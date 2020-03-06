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Источник: "Союз-СТ" снимут со старта на космодроме Куру для замены разгонного блока

При комплексных предстартовых испытаниях 5 марта был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ", которая должна вывести на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане спутник ОАЭ Falcon Eye 2, будет снята со стартового комплекса для замены разгонного блока "Фрегат". Такое решение принято в пятницу по итогам переговоров специалистов РФ, Франции и ОАЭ, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Принято решение снять ракету со стартового стола и отправить в монтажно-испытательный комплекс космодрома для замены разгонного блока "Фрегат", на котором ранее были выявлены некритичные замечания. Для старта используют другой разгонный блок, имеющийся в наличии на Куру", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при комплексных предстартовых испытаниях ракеты-носителя 5 марта был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата". "По результатам анализа специалисты РФ пришли к выводу, что данное замечание не препятствует проведению запуска и штатному выведению спутника на орбиту в условиях экваториального космодрома. Однако эмиратский заказчик решил перестраховаться", - пояснил источник.

Собеседник агентства отметил, что на замену "Фрегата" и новые предстартовые проверки в собранной ракете-носителе уйдет несколько недель. "Предварительно пуск отложен на первую декаду апреля", - уточнил он.

Сейчас ракета-носитель "Союз-СТ" остается на стартовом столе космодрома, ее планируется снять 9-10 марта.

Перенос запуска "Союза-СТ"

Изначально запуск спутника был запланирован на 04:33 мск 6 марта (22:33 5 марта по времени Французской Гвианы). В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки перенесен предварительно на сутки из-за проблем с разгонным блоком. Он также отметил, что запуск может быть отложен и на более длительный срок. Источник утверждал, что такое решение было принято из-за проблем в одном из кабелей разгонного блока "Фрегат".

Ранее оператор космических полетов Arianespace заявил о как минимум трех запланированных стартах с использованием российских ракет "Союз" с космодрома Куру. Следом в списке значится запуск второго военного спутника для Франции CSO-2 (первый запущен в декабре 2019 года ракетой "Союз СТ-А"). Также Arianespace рассчитывает в 2020 году вывести на орбиту еще две партии спутников OneWeb при помощи "Союзов" с космодрома Куру.

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