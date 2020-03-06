МО: станция "Мир" и МКС около 1700 раз могли столкнуться с другими объектами в космосе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Космические объекты около 1,7 тыс. раз угрожали столкновением орбитальной станции "Мир" и МКС, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ в связи с 55-летием со дня создания Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС РФ.

По данным ведомства, за годы работы центра его специалисты обнаружили и приняли на сопровождение более 255 тыс. космических объектов, спрогнозировали и проконтролировали сход с орбиты около 182 тыс. космических объектов.

"За это время выдано предупреждение о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией "Мир", 204 опасных сближениях с Международной космической станцией и 1628 опасных сближениях с космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки. Так, в 2019 году центром осуществлено предупреждение о 19 опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами", - сказали в военном ведомстве.

Дежурные силы ЦККП провели свыше 2 тыс. особо важных работ по контролю орбитальных группировок иностранных космических систем и экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что за прошедшие годы возможности программного-аппаратного комплекса центра увеличились более чем в 40 раз.

О центре

Сегодня ВКС РФ празднуют 55 лет со дня создания Центра контроля космического пространства. Он был создан в 1965 году для организации информационного обеспечения безопасности полетов отечественных космических аппаратов, контроля за деятельностью иностранных государств в космическом пространстве и обеспечения безопасности Советского Союза в космосе и из космоса.

В центре хранится и обрабатывается в автоматическом режиме информация о космических объектах, предназначенная для непрерывной, постоянной и глобальной оценки космической обстановки как в мирное, так и в военное время. Важнейшим направлением деятельности ЦККП является ведение единой информационной базы космических объектов - Главного каталога космических объектов системы контроля космического пространства, предназначенного для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения.

В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС (особого назначения) Космических войск ВКС.