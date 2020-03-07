{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал

SpaceX подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовал в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (07:50 мск). На борту корабля - чуть более двух тонн грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратура для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

"Dragon теперь находится на пути к Международной космической станции", - передала компания. Она подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей.

SpaceX тем временем осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку на мысе Канаверал. Отделение ступени произошло через три минуты после старта.

Данный образец грузового корабля Dragon использовался для обеспечения орбитального комплекса в феврале 2017 года и в декабре 2018 года. Первая ступень носителя Falcon 9 применялась для запуска грузового корабля к МКС в декабре 2019 года. Компания SpaceX совершенствует технологию многоразового использования ступеней ракет для сокращения расходов на космические запуски. Нынешний полет корабля Dragon к МКС является 20-м в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС.

Операция по захвату корабля дистанционным манипулятором МКС предварительно намечена на 9 марта в 07:00 по времени восточного побережья США (15:00 мск). Через полтора часа после захвата он будет подведен к стыковочному узлу на американском модуле Harmony. В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теги
США
Реклама на ТАСС
SpaceX дистанционно посадила первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon
Ступень благополучно приземлилась на посадочной площадке возле космодрома на мысе Канаверал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС