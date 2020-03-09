СМИ: Китай осуществил запуск 54-го спутника национальной навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Китай в воскресенье осуществил с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) запуск 54-го спутника национальной навигационной системы Beidou. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск был осуществлен в 19:55 по местному времени (14:55 мск) при помощи ракеты-носителя Long March-3B.

Китай с 2000 года создает собственную глобальную систему навигации Beidou, которая распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2). В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а в текущем году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).

В материале ТВ отмечается, что в мае этого года КНР планирует запуск последнего геостационарного спутника на околоземной орбите, после чего создание Beidou-3 будет завершено.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.