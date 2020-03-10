Ракету "Союз-СТ" снимут со стартового стола космодрома Куру 10 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ", запуск которой с космодрома Куру во Французской Гвиане был отменен по решению заказчика, во вторник будет снята со стартового стола и доставлена в монтажно-испытательный корпус. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракету-носитель снимут со стартового стола во вторник и перевезут в монтажно-испытательный корпус", - сказал собеседник агентства.

Ранее во время испытаний "Союза-СТ" был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата". Российские специалисты посчитали замечание некритичным, однако эмиратский заказчик решил перестраховаться, поэтому разгонный блок было решено заменить.

Сейчас российские специалисты работают на космодроме во Французской Гвиане в условиях профилактики заражения коронавирусом, случаи инфицирования которым зафиксированы в соседнем с Куру населенном пункте. По словам источника, все контакты с зарубежными представителями предлагается вести с помощью телекоммуникационных технологий.

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 04:33 мск 6 марта (22:33 5 марта по времени Французской Гвианы). Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что из-за замечания к разгонному блоку старт перенесен на сутки и может быть отложен и на более длительный срок. В пятницу, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск, заказчик и компания "Арианэспас" приняли решение о замене разгонного блока и переносе старта. Предварительно решено отложить его на первую декаду апреля.