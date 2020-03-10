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Маск беспокоится, что SpaceX может не успеть отправить на Марс корабль до его смерти

Он напомнил, что только 18 лет понадобилось для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту
Илон Маск AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Илон Маск
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник допустил, что его компания SpaceX не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу - отправить корабль на Марс.

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"Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, - отметил 48-летний бизнесмен, выступая на конференции в Вашингтоне. - Если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс".

Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. При этом в конце февраля прототип корабля Starship SN1 взорвался во время испытаний на полигоне в штате Техас. В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

Теги
СШАМаск, Илон
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