Маск беспокоится, что SpaceX может не успеть отправить на Марс корабль до его смерти

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник допустил, что его компания SpaceX не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу - отправить корабль на Марс.

"Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, - отметил 48-летний бизнесмен, выступая на конференции в Вашингтоне. - Если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс".

Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. При этом в конце февраля прототип корабля Starship SN1 взорвался во время испытаний на полигоне в штате Техас. В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.