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Китай впервые протестировал связь с марсианским роботом

Запустить аппарат к Красной планете китайцы планируют летом этого года

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай впервые протестировал оборудование для межпланетной связи с роботизированным зондом, который предназначен для исследования Марса. Об этом пишет пекинский Центр по контролю за космическими полетами.

Испытание происходило на поверхности Земли. Оно прошло успешно: хорошо показали себя как программное обеспечение, так и ключевая аппаратура. Одновременно специалисты проработали ход начального этапа марсианской программы КНР.

Марсианская программа

Согласно плану, беспилотный зонд, который сейчас известен под временным названием Хосин-1 (Марс-1) хотят запустить летом 2020 года. Через семь месяцев он должен достичь поверхности Красной планеты. 

"Оборудование будет работать в сложных условиях дальнего космоса, в ходе управления полетом придется учесть высокие риски и огромные трудности", – рассказал журналистам представитель центра Сяофэн Цуй. По его словам, в ближайшее время планируется дополнительно проработать малейшие детали, от которых зависит успешность проекта.

В соответствии с программой, зонд должен обогнуть Марс по орбите, сесть на него, после чего собирать образцы почвы и анализировать атмосферу. Одна из задач – попытаться найти на планете воду.

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