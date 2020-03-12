Российский каталог космических объектов включает около 20 тыс. элементов

ДУБРОВО /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Около 20 тыс. элементов входят в российский каталог космических объектов, который ведет Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ. Об этом сообщил журналистам начальник Центра полковник Сергей Сучков.

"Порядка 20 тыс. объектов сейчас в каталоге", - сказал Сучков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Данный каталог предназначен для долговременного хранения информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

"Также Центр решает задачи по выявлению изменений космической обстановки, которые могут создать ту или иную угрозу", - уточнил полковник. Кроме того, Центр обеспечивает безопасность полетов космических аппаратов, в том числе МКС, в околоземном пространстве и ведет главный каталог космических объектов.

Сучков сообщил, что в 2019 году специалисты Центра выдали 19 предупреждений об опасных сближениях объектов с аппаратами российской орбитальной группировки. Они также зафиксировали за прошлый год три опасных сближения космических объектов с МКС.

Глобальный контроль обстановки в околоземном пространстве позволяют обеспечивать специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, расположенные в Московском регионе, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

Ежедневно в составе боевых расчетов на объектах Главного центра разведки космической обстановки несут круглосуточное дежурство более 300 специалистов Космических войск ВКС.

Работа в 2019 году

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки в 2019 году провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 700 объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 объектов.

Как ранее сообщал начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко, в октябре 2019 года российский каталог космических объектов включал свыше 18 тыс. элементов размерами 20 см и больше, появившихся в результате деятельности человека в космосе.