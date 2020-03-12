Запуск миссии ExoMars перенесен на 2022 год

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Запуск российско-европейской миссии ExoMars, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2022 год. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии ExoMars по исследованию Красной планеты на 2022 год" , - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что запуск миссии теперь запланирован на август-сентябрь 2022 года.

Как отмечается, заключительный этап подготовки миссии ExoMars был нарушен из-за эпидемиологической ситуации в Европе. "Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы", - говорится в сообщении по итогам совещания гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина и главы Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вернера.