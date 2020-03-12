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Запуск миссии ExoMars перенесен на 2022 год

Как отмечается, заключительный этап подготовки миссии был нарушен из-за эпидемиологической ситуации в Европе 
Марсоход ExoMars Aaron Chown/PA via AP
Описание
Марсоход ExoMars
© Aaron Chown/PA via AP

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Запуск российско-европейской миссии ExoMars, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2022 год. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

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"Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии ExoMars по исследованию Красной планеты на 2022 год" , - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что запуск миссии теперь запланирован на август-сентябрь 2022 года.

Как отмечается, заключительный этап подготовки миссии ExoMars был нарушен из-за эпидемиологической ситуации в Европе. "Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы", - говорится в сообщении по итогам совещания гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина и главы Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вернера.

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