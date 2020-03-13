ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и "закрытия" Плутона

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "Плутон", в котором рассказал историю открытия девятой планеты Солнечной системы и разобрался в причинах "понижения" ее статуса. Материал приурочен к 90-летию открытия Плутона.

Спецпроект поделен на четыре главы. В первой говорится о том, что заставило астрономов искать девятую планету, как и кто обнаружил космический объект и почему Плутон получил такое имя. Во второй главе рассказывается про то, как планета за полвека "уменьшилась" почти в 500 раз. Третий раздел посвящен спорам о "разжаловании" Плутона, а четвертый - поиску новой девятой планеты, доказательства существования которой в 2016 году привели астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин.

Ключевые особенности проекта - инфографические вставки и схемы. В частности, интерактивный таймлайн, с помощью которого можно увидеть, как менялись представления людей о Солнечной системе со времен Клавдия Птолемея, а также оценки диаметра и массы Плутона за последнее столетие - от гипотез инициатора поиска планеты Персиваля Лоуэлла до результатов исследования зонда New Horizons. Кроме того, в материале можно изучить 3D-модель самого аппарата, который запустили к Плутону в 2006 году.

Приглашенными экспертами стали руководитель проекта New Horizons и глава директората научных программ NASA Алан Стерн, профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По словам последнего, Плутон интересен, в первую очередь, для ученых, но карликовая планета еще может сыграть колоссальную роль в глобальной мировой истории.

"Для всего человечества он пока не интересен, но к нему надо приглядываться, потому что через несколько миллиардов лет наше Солнце выйдет в предсмертную стадию. Оно начнет очень сильно нагревать окружающие, близкие к нему планеты. И постепенно нам придется переселяться все дальше и дальше от Солнца. Расчеты показывают, что, когда Солнце будет выкидывать максимум своей энергии, только Плутон окажется в совершенно идеальном состоянии для колонизации", - уверен Сурдин.