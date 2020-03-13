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Путин отметил вклад космонавтов и ученых в создание потенциала космической отрасли России

Президент выразил уверенность, что коллектив ЦПК им. Гагарина продолжит беречь и развивать традиции своих предшественников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 60-летию создания Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина и первого отряда космонавтов. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Нынешняя годовщина - прекрасный повод еще раз вспомнить о многих поколениях космонавтов, ученых, конструкторов, медиков, специалистов - выдающихся профессионалов, бесконечно преданных своему делу, Родине. Их мужеством, талантом, самоотверженным трудом создавался мощный потенциал отечественной ракетно-космической отрасли, славная летопись ее побед и достижений", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что коллектив ЦПК им. Ю. А. Гагарина продолжит беречь и развивать традиции своих предшественников, а также вносить вклад в укрепление авторитета России как космической державы.

Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов (НИИ ЦПК) имени Ю. А. Гагарина был создан в 1960 году. 7 марта 1960 года на должности слушателей-космонавтов ЦПК ВВС были зачислены первые 12 летчиков. В Центре велась подготовка по таким национальным программам, как "Восток", "Восход", "Союз", "Салют", "Алмаз", "Мир", "Буран", а также международным "Союз-Аполлон", "Интеркосмос", "Мир-NASA", "Мир-Шаттл". Проводился набор специальных групп: женской (1962), в которую входила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова; для облета Луны и посадки на нее (1968-1969); для летных испытаний многоразового корабля "Буран" (1978); для участия в полетах представителей СМИ (1990) и др.

В настоящее время в НИИ ЦПК готовят участников экспедиций на МКС. Квалификацию космонавта в Звездном городке получили более 280 кандидатов из СССР и России, из них к настоящему времени (на 10 января 2020 года) 122 человека совершили орбитальные полеты. В Центре также прошли подготовку около 500 иностранных граждан из Европы, США, Японии и других стран, в том числе космические туристы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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