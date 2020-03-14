Источник: новый российский космический корабль будет создан на базе проекта "Орел"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый космический корабль будет создаваться в РФ для замены пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов" на базе проекта "Орел", разработка технического задания начнется на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В России планируется разработка нового корабля для замены кораблей "Союз" и "Прогресс", - сказал собеседник агентства. По его словам, он будет "создаваться на базе "Орла".

Пока предварительно известно, что новый корабль должен быть существенно легче "Орла". "На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат, после завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта", - уточнил он.

По словам источника, для нового корабля, как и для "Орла", планируется использовать ракеты-носители "Ангара".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время торжественного мероприятия в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит.

Сейчас в России создается пилотируемый корабль "Орел". Он будет использоваться в реализации лунной программы. Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.

"Союзы" и "Прогрессы"

Разработка пилотируемого корабля "Союз" началась в 1962 году в ОКБ-1 (в настоящее время Ракетно-космическая корпорация "Энергия"). Первый пилотируемый полет был совершен в 1967 году. Сейчас используется модификация корабля "Союз-МС", которая может доставлять на орбиту до трех человек.

Корабль "Прогресс" доставляет на МКС грузы. Его разработка началась в 1973 году на базе "Союза". Впервые "Прогресс" отправился на орбиту в январе 1978 года.