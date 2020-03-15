{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SpaceX не смогла запустить 60 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета

Старт был прерван буквально за несколько секунд до пуска

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Старт с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:22 по времени восточного побережья США (16:22 мск), однако был прерван буквально за несколько секунд до пуска.

Трансляция велась на сайте SpaceX. Первая ступень носителя использовалась ранее четыре раза для вывода аппаратов на околоземную орбиту. Эти пуски состоялись в июле 2018 года, в октябре того же года, в феврале и ноябре 2019 года.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Миссия "ЭкзоМарс"
Проблемы с комплектующими "Протона" не повлияли на решение о переносе запуска "Экзомарса"
Европейское космическое агентство и Роскосмос эту причину в расчет не приняли, "поскольку она никак не имела отношение к принятию решения по миссии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС