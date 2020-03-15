SpaceX не смогла запустить 60 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Старт с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:22 по времени восточного побережья США (16:22 мск), однако был прерван буквально за несколько секунд до пуска.

Трансляция велась на сайте SpaceX. Первая ступень носителя использовалась ранее четыре раза для вывода аппаратов на околоземную орбиту. Эти пуски состоялись в июле 2018 года, в октябре того же года, в феврале и ноябре 2019 года.