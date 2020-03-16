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Распространение коронавируса нового типа

Роскосмос держит эпидемиологическую обстановку на Восточном под контролем

На строительстве второй очереди космодрома работают 1474 человека

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация на космодроме Восточный находится под контролем. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"На Восточном эпидемиологическая ситуация под контролем", - отметили в госкорпорации.

Сейчас на строительстве второй очереди космодрома работают 1474 человека, еще 422 находятся в Благовещенске на оформлении на работу.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Оно предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". К маю 2020 года число строителей космодрома планируется увеличить до 4,5 тыс. человек.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что посещение космодрома Байконур будет ограничено для представителей СМИ из-за осложнения эпидемиологической обстановки и решения властей Казахстана о введении режима чрезвычайного положения. На ближайший пилотируемый пуск 9 апреля журналисты допущены не будут. Также в понедельник стало известно о приостановке всех пусковых кампаний на космодроме Куру во Французской Гвиане из-за коронавируса.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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