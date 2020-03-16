Ракета "Союз" со спутником "Глонасс-М" запущена с Плесецка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б" стартовала со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

"В понедельник, 16 марта, в 21:28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - сказали в пресс-службе.