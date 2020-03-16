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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду

Как ожидается, он состоится 18 марта в 08:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск)

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink американской компании SpaceX намечен на среду. Об этом сообщается в понедельник на странице компании в Twitter.

"Запуск Falcon 9 со спутниками Starlink, как ожидается, состоится 18 марта в 08:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск)", - указывается в заявлении. Изначально запуск с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в воскресенье, 15 марта, однако был отменен за несколько секунд до старта. Как уточнил позднее у себя в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, причиной отмены запуска стал "стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.

Теги
СШАМаск, Илон
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