Спутник "Глонасс-М" вывели на расчетную орбиту

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в департаменте.

Ракета со спутником стартовала в понедельник в 21:28 мск с космодрома Плесецк, через несколько минут после старта военнослужащие взяли ее на сопровождение. Старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Это уже второй пуск "Союза-2" с Плесецка с начала года. В Минобороны напомнили, что он пришел на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год. Всего с северного космодрома запущено 435 "Союзов-У" и 44 "Союза-2".

Военные взяли на управление выведенный на расчетную орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.

Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.