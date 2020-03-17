Командное судно "Морского старта" прибыло в российский порт на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные портала vesselfinder.com.

По данным портала, судно вышло из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Изначально оно должно было прибыть на Дальний Восток 16 марта. Прибытие морской пусковой платформы на грузовом судне Xin Guang Hua (Гонконг) на Дальний Восток ожидается 29 марта.

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.