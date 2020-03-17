{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командное судно "Морского старта" прибыло в российский порт на Дальнем Востоке

Оно находится в порту Славянка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные портала vesselfinder.com.

По данным портала, судно вышло из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Изначально оно должно было прибыть на Дальний Восток 16 марта. Прибытие морской пусковой платформы на грузовом судне Xin Guang Hua (Гонконг) на Дальний Восток ожидается 29 марта.

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Источник: празднование Дня космонавтики перенесут на 4 октября из-за коронавируса
Его отметят в день годовщины запуска первого искусственного спутника Земли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС