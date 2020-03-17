Источник: празднование Дня космонавтики перенесут на 4 октября из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Празднование Дня космонавтики в этом году в связи с пандемией коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года. То есть он пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Также из-за осложнения эпидемиологической обстановки и решения властей Казахстана о введении режима чрезвычайного положения в Казахстане было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. На ближайший пилотируемый пуск 9 апреля журналисты допущены не будут. В понедельник стало известно и о приостановке всех пусковых кампаний на космодроме Куру во Французской Гвиане из-за коронавируса.