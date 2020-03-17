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Доля российской микроэлектроники в новых спутниках выросла с 2017 года на 27%

Она составила 80%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доля отечественной электронной компонентной базы в российских спутниках увеличилась с 2017 года с 53% до 80%, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В целом с 2017 года доля применяемой Роскосмосом отечественной микроэлектроники категории space (космического назначения - прим. ТАСС) в наших новых спутниках выросла с 53% до 80%", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По его словам, в этом году Россия начинает переход к космическим аппаратам нового поколения - "Глонасс-К1". "В них значительно увеличится доля отечественных комплектующих", - отметил глава Роскосмоса.

В настоящее время в российской орбитальной группировке используются спутники "Глонасс-М". 16 марта с космодрома Плесецк был запущен очередной аппарат этого типа. Спутники третьего поколения "Глонасс-К" российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году, второй - в 2014 году.

Теги
Россия
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