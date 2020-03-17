Компания по обслуживанию "Морского старта" намерена стать резидентом СПВ

ТАСС, 17 марта. Компания "Космический центр "Морской старт", которая будет заниматься обслуживанием одноименного плавучего космодрома, подала заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток. Благодаря ему компания сможет пользоваться преференциями при реализации проекта, говорится в опубликованном во вторник сообщении Минвостокразвития РФ.

Сейчас стартовую платформу и командное судно "Морского старта" перебазируют из США на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома. Во вторник командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с подведомственной ему Корпорацией развития Дальнего Востока сопровождают этот проект. Компанией подана заявка на получение статуса резидента СПВ. Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие - не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Отмечается, что в феврале в Приморском крае зарегистрирована компания "Космический центр "Морской старт", которая будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома. Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7).

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

О режиме СПВ

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.