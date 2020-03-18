В ЦПК сообщили, что Россия приняла все меры для недопущения коронавируса на МКС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на орбиту, приняла жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на Международную космическую станцию (МКС) с новым экипажем. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Владимир Матвеев.

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и тремя членами новой экспедиции МКС назначен на 9 апреля. В настоящее время основной и дублирующий экипажи находятся в подмосковном Звездном городке, прибыть на космодром для дальнейшей подготовки они должны 24 марта.

По словам Матвеева, космонавты РФ и астронавты NASA попадут на Байконуре в карантин, будут наложены жесткие ограничения на доступ к ним. В частности, будут ограничены "все общественно значимые встречи, в том числе традиционные". "Даже если они будут выполняться, то без выхода экипажа. Например, если мы будем отправлять дублирующий экипаж на вывоз ракеты на стартовый комплекс, они должны оставаться в автобусе", - пояснил представитель ЦПК.

Матвеев уточнил, что любые сторонние лица на космодроме смогут общаться с членами экипажа и находящимися с ними в карантине специалистами так называемой оперативной группы только через стекло. Покидать кому-либо карантинную зону запрещено.

Замначальника медицинского управления ЦПК также сообщил, что может быть ограничено число людей, участвующих в церемонии подъема флагов, которая традиционно проводится через несколько дней после прибытия экипажей на Байконур. "Представитель Казахстана, естественно, будет допущен, также будут поднимать флаги представители тех стран, которые представляет экипаж (Россия и США - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что космонавты будут вынуждены отказаться от части предстартовых традиций в Москве из-за карантина по коронавирусу. В частности, отменено посещение Кремлевской стены. Экипажам также запрещено покидать подмосковный Звездный городок.

Новая экспедиция

В состав основного экипажа новой экспедиции на МКС входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Ранее пуски кораблей с экипажами выполнялись на ракетах "Союз ФГ".