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Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о первом выходе человека в открытый космос

В числе рассекреченных документов стенограмма послеполетных докладов командира корабля "Восход-2" Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, а также многочисленные аудио- и фотоматериалы
Космонавт Алексей Леонов (слева), 1980 год Виктор Великжанин/ТАСС
Описание
Космонавт Алексей Леонов (слева), 1980 год
© Виктор Великжанин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал на своем сайте рассекреченные документы, рассказывающие о реализации программы первого в мире выхода человека в открытый космос.

55 лет назад, 18 марта 1965 года, впервые в мире советский летчик-космонавт Алексей Леонов покинул космический корабль и вышел в открытое космическое пространство. В специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения он удалился от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и наблюдений и благополучно вернулся назад.

"Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники: подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия") Сергея Королёва, председателя государственной комиссии Георгия Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности", - говорится в распространенном в среду сообщении на сайте Роскосмоса.

В числе рассекреченных документов стенограмма послеполетных докладов командира корабля "Восход-2" Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, а также многочисленные аудио- и фотоматериалы.

Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.

Теги
РоссияЛеонов, Алексей Архипович
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