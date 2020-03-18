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СССР планировал боевое применение космических кораблей серии "Восток"

Об этом говорится в рассекреченных документах ЦК КПСС
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Советские власти планировали использовать космические корабли серии "Восток" "для отработки боевого применения на орбите". Позже от этих планов отказались. Об этом говорится в записке руководителей оборонно-промышленного комплекса Советского Союза в адрес ЦК КПСС от 26 марта 1964 года, которая опубликована в числе других рассекреченных документов на сайте Роскосмоса.

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В записке, в частности, говорится, что Комиссия Высшего совета народного хозяйства СССР поддержала предложение создать в 1964-1965 годах пять кораблей типа "Восток" "для решения задачи выхода человека в космическое пространство с целью определения возможности непосредственного участия его в процессе сборки [оборудования] на орбите".

Одновременно предполагалось, что на этих кораблях будут отрабатываться "элементы боевого применения". О каком именно оружии идет речь, в документе не уточняется.

Однако в итоге пять кораблей "Восток" решили готовить только для выходов в открытый космос. В Постановлении ЦК КПСС от 13 апреля 1964 года упоминаний о боевом применении кораблей нет: "Принять предложения <...> о дополнительном изготовлении в 1964-1965 годов пяти космических кораблей типа "Восток" [в варианте обеспечения выхода человека из корабля в космическое пространство]".

Планы по применению оружия в космосе СССР реализовал позже. На станцию серии "Алмаз", которая находилась на орбите с 25 июня 1974 года по 24 января 1975 года, установили вариант авиационной пушки НР-23. Из нее даже сделали несколько тестовых выстрелов, однако до реально боевого применения не дошло.

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