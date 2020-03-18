Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками проекта Starlink, цель которого – обеспечить всем жителям Земли доступный высокоскоростной интернет, стартовала в среду в 08:16 по времени восточного побережья США (15:16 мск) с мыса Канаверал. Трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя, ранее четырежды использовавшаяся при пусках, будет посажена на платформу в Атлантическом океане. Спустя приблизительно 45 минут после запуска суда обеспечения Ms. Tree и Ms. Chief попытаются с помощью сетей "поймать" обе половины головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться при помощи парашютов.

Первоначально эту партию спутников SpaceX планировала запустить 15 марта, однако запуск отменили за несколько секунд до старта. Как пояснила компания в своем аккаунте в Twitter, причиной отмены стал "перерыв в поступлении данных во время проверки мощности двигателей".

Масса каждого спутника – приблизительно 260 кг. Благодаря бортовым двигателям аппараты могут сходить с орбиты Земли. SpaceX заверяет, что спутники даже при отказе двигателей будут в автоматическом режиме снижать орбиту и сгорят в плотных слоях атмосферы спустя 1–5 лет после того, как истечет срок их эксплуатации.

О проекте Starlink

Цель проекта – обеспечить всем жителям нашей планеты дешевый высокоскоростной интернет. Для этого SpaceX планирует запустить на орбиту Земли около 30 тыс. спутников. По словам представителей компании, благодаря этому даже жители труднодоступных и малонаселенных районов смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 гигабита в секунду.

На первом этапе – к концу 2020 года – SpaceX планирует обеспечить интернетом жителей юга США. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.

Опасения астрономов

Запуск первой порции спутников Starlink вызвал опасения как в космической индустрии, так и среди астрономов. Международный астрономический союз и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать астрономическим наблюдениям и усиливать световое загрязнение неба.

Опасения подтвердились в ходе последующих наблюдений и после запуска второй партии зондов Starlink, у которых, вопреки обещаниям Илона Маска, не оказалось специального светопоглощающего покрытия. Как сообщили европейские астрономы в середине ноября прошлого года, эти аппараты помешали работе прибора DECam, который предназначен для поисков следов темной энергии.

Первый аппарат Starlink с защитным покрытием, получивший название DarkSat, был выведен на орбиту в начале января. Сейчас специалисты МАС и независимые астрономы ведут наблюдения за ним, оценивая уровень опасности подобных спутников связи для астрономических наблюдений.