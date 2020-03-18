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Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос

Описание
© ИТАР-ТАСС/Архив

18 марта 1965 года в 11:34 по московскому времени советский космонавт Алексей Леонов оттолкнулся от шлюза корабля "Восход-2" и стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

Это событие стало важной вехой мировой космонавтики. У людей появилась возможность заниматься самой разнообразной внекорабельной деятельностью: чинить спутники, проводить эксперименты в космическом пространстве и даже высаживаться на Луну.

Спецпроект "Леонов, твой выход!" — это попытка взглянуть на достижение экипажа "Восход-2" глазами Алексея Леонова. Вместе с ним перейти из корабля в шлюзовую камеру, затем шагнуть в безвоздушное пространство и радостно воскликнуть: «Кавказ, Кавказ вижу под собой!»

Чтобы погружение было максимально достоверным, мы использовали уникальную архивную фото-, аудио- и кинохронику, а также воссоздали детализированную копию "Восхода-2" в 3D-пространстве. Завершает это небольшое космическое приключение инфографика, схема корабля "Восход-2", подборка фактов о полете и фото- и видеоматериалы.

Выйти в космос можно тут.

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