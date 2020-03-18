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Умер астронавт Альфред Уорден

Пилоту миссии "Аполлон-15" было 87 лет
Альфред Уорден Evan Agostini/Invision/AP
Описание
Альфред Уорден
© Evan Agostini/Invision/AP

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Астронавт Альфред Уорден, один из участников программы "Аполлон" и пилот миссии "Аполлон-15", совершивший пока единственный выход в открытое межпланетное пространство, умер на 88 году жизни. Об этом сообщили родственники астронавта через его официальный аккаунт в сети Twitter.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что полковник Эл Уорден ушел из жизни во время сна прошлой ночью", - говорится в сообщении.

Альфред Уорден входил в число 24 американских астронавтов, побывавших на поверхности Луны или облетавших ее поверхность во время работы программы "Аполлон". Он был пилотом командного модуля миссии "Аполлон-15", совершившей полет к Луне и осуществившей посадку на ее поверхность в Море Дождей в августе 1971 года.

Уорден не был на поверхности Луны, но при этом он получил всемирную известность благодаря тому, что он осуществил первый в истории Земли выход в открытое межпланетное пространство, забрав пленку из камер, установленных на борту командного модуля "Аполлона-15", во время возврата этого корабля на Землю.

Вдобавок, он попал в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого "одинокого" человека, так как он находился на орбите Луны в тот момент, когда два его напарника, Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин, находились на поверхности Луны на расстоянии в 3,6 тыс. км от командного модуля.

На текущий момент времени, одиннадцать участников программы "Аполлон" остаются в живых, среди них - Дэвид Скотт, напарник Уордена, а также Базз Олдрин, член экипажа "Аполлона-11", первым совершивший посадку на поверхность Луны.

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США
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