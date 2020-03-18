Роскосмос начал изготовление составных частей сверхтяжелой ракеты "Енисей"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) начали изготавливать составные части российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". В частности, уже собраны обечайки баков и другие детали для ракеты-носителя "Союз-5", сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщал, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса "Союз-5".

"Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Сообщения сопровождаются соответствующими фотографиями.