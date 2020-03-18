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Роскосмос начал изготовление составных частей сверхтяжелой ракеты "Енисей"

Уже собраны обечайки баков и другие детали для ракеты-носителя "Союз-5", рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) начали изготавливать составные части российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". В частности, уже собраны обечайки баков и другие детали для ракеты-носителя "Союз-5", сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщал, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса "Союз-5".

"Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Сообщения сопровождаются соответствующими фотографиями.

Глава Роскосмоса также опубликовал фотографии собранных в Самаре корпусов межбаковых отсеков блоков первой ступени "Союза-5" для проведения огневых, динамических и статических испытаний.

Как сообщал ранее Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой, первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен состояться в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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