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Новые космические роботы от создателей "Федора" могут получить искусственный интеллект

Система "будет работать на уровне 3-4-летнего ребенка, который сможет получать информацию, анализировать ее и выполнять какой-то набор действий, давая обратную связь"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Космические роботы, которых будут создавать разработчики слетавшего на МКС "Федора", в будущем могут получить искусственный интеллект. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

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В организации уточнили, что ведут работы по созданию элементов системы искусственного интеллекта. Она "будет работать на уровне 3-4-летнего ребенка, который сможет получать информацию, анализировать ее и выполнять какой-то набор действий, давая обратную связь", пояснили в пресс-службе.

Параллельно предприятие будет создавать миниатюрную компонентную базу, которая "сможет работать в условиях открытого космоса, всех вредных воздействий (вакуум, солнечное излучение космическое, экстремальные температуры)", уточнили в НПО "Андроидная техника". Подобных компонентов для использования в антропоморфных технических комплексах в мире еще нет. Сейчас разработчики вносят корректировки и уточнения для совершенствования технического задания.

На данный момент только один российский антропоморфный робот работал на орбите. "Федор" был запущен на МКС в августе 2019 года и в сентябре вернулся на Землю. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом.

Сейчас НПО "Андроидная техника" среди прочих разрабатывает робота проекта "Испытатель", который будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отметил, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

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