Специалисты подняли орбиту МКС перед прилетом "Союза МС-16"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 19 марта 2020 года была проведена плановая коррекция ее орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Двигатели "Прогресса" были включены в 20:14 мск и проработали в течение расчетных 534 секунд. В результате средняя орбита МКС увеличилась примерно на 1,1 км, до 419 км.

Маневр проводился с целью формирования баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту и посадки на Землю "Союза МС-15" с космонавтом и двумя астронавтами.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15". С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Крис Кэссиди. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым "Союзом МС-16" запланирован на 11:05 мск, стыковка корабля с МКС - на 17:16 мск.

В прошлый раз орбита станции была скорректирована в январе. Тогда маневр проходил в два этапа для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-13", которая состоялась 6 февраля.