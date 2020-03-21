Более 30 спутников OneWeb запустят на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 спутниками связи OneWeb запланирован с космодрома Байконур в субботу. Старт ожидается в 20:06 мск с площадки номер 31.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Как уточнили ранее в Роскосмосе, "в течение следующих 3,5 часа в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут поочередно отделяться от разгонного блока "Фрегат". Спутники будут отделяться в девять этапов: на первом - два аппарата, затем - по четыре.

Ранее пресс-служба компании OneWeb в России сообщила ТАСС, что запуск спутников связи 21 марта будет приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. В частности, специально к запуску разработали эмблему. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.

Коронавирус не помеха

Подготовка к субботнему пуску проходит в условиях строгого выполнения санитарных норм, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса. Ранее из-за осложнения эпидемической обстановки и решения властей Казахстана о введении режима чрезвычайного положения в республике из-за распространения коронавируса было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ.

Так, прибывшие во вторник на Байконур члены государственной комиссии и стартовики прошли тщательную медкомиссию, о чем сообщил на своей странице в "Твиттере" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Только после этого специалисты приступили к работе. Генеральный директор госкорпорации также подчеркнул, что Роскосмос совместно с Федеральным медико-биологическим агентством обеспечивает строгое выполнение санитарных норм при подготовке боевыми расчетами пусков ракет на Байконуре и на Восточном.

Предыдущие пуски

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля текущего года на орбиту были выведены еще 34 спутника. Также в 2020 году ожидаются первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

В 2017 г. "Уанвеб" (совместное предприятие OneWeb и АО "Спутниковая система "Гонец") подало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос частот. С тех пор она несколько раз выносилась на обсуждение на заседания госкомиссии, однако частоты так и не были выделены. Позже британская компания отозвала заявку, чтобы дополнить информацию в соответствии с требованиями законодательства и вновь подать ее на рассмотрение.

Позже гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил журналистам, что совместное российско-британское предприятие внесет заявку на выделение частот для работы OneWeb в России в распределяющую их госкомиссию до конца июня.