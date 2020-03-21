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Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Ранее сообщалось, что запуск спутников связи приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут (562,8 секунды) разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат-М" и 34 спутников связи OneWeb также успешно отделилась от третьей ступени носителя. Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3,5 часа. Спутники будут отделяться в девять этапов: на первом - два аппарата, затем - по четыре. Это второй запуск аппаратов OneWeb с космодрома Байконур.

Ранее пресс-служба компании OneWeb в России сообщила ТАСС, что сегодняшний запуск спутников связи будет приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. В частности, специально к запуску разработали эмблему. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля текущего года на орбиту были выведены еще 34 спутника. Также в 2020 году ожидаются первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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