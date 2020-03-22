Более 30 спутников связи OneWeb успешно вывели на орбиту

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter .

В свою очередь генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов поблагодарил российские предприятия и зарубежных партнеров, которые помогли запустить спутники в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире. Запуск был осуществлен 21 марта в рамках контракта между компаниями "Главкосмос" и Arianespace (Франция).

"Выражаю признательность нашим зарубежным партнерам и всем предприятиям российской кооперации, сделавшим этот запуск возможным вопреки сложностям, вызванным эпидемиологической обстановкой в мире", - сказал Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Главкосмоса".

По его словам, российская сторона в очередной раз подтвердила свой статус в качестве надежного партнера для зарубежных заказчиков.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками OneWeb стартовала 21 марта в 20:06 мск с космодрома Байконур. Через несколько часов после старта все аппараты были выведены на целевые орбиты. Это позволило довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов, уточнили в "Главкосмосе".

В свою очередь гендиректор OneWeb Адриан Стекель после успешного запуска подчеркнул, что доступ к высокоскоростному интернету стал "спасательным кругом" во время пандемии коронавируса. "Доступ к высокоскоростному интернету - это "спасательный круг", который позволяет людям работать, продолжать свое образование, быть в курсе важной информации и поддерживать связь друг с другом", - приводятся слова Стекеля в пресс-релизе, распространенном в воскресенье.

Он уверен, что нынешняя ситуация показала "настоятельную необходимость повсеместного подключения" и выявила важные недостатки в связи во многих организациях. Сейчас, убежден гендиректор OneWeb, потребность в услугах компании "больше чем когда-либо прежде".