Гендиректор "Главкосмоса" поблагодарил участников запуска спутников OneWeb

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов поблагодарил российские предприятия и зарубежных партнеров, которые помогли запустить британские спутники связи OneWeb в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Запуск был осуществлен 21 марта в рамках контракта между компаниями "Главкосмос" и Arianespace (Франция).

"Выражаю признательность нашим зарубежным партнерам и всем предприятиям российской кооперации, сделавшим этот запуск возможным вопреки сложностям, вызванным эпидемиологической обстановкой в мире", - сказал Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Главкосмоса".

По его словам, российская сторона в очередной раз подтвердила свой статус в качестве надежного партнера для зарубежных заказчиков

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками OneWeb стартовала 21 марта в 20:06 мск с космодрома Байконур. Через несколько часов после старта все аппараты были выведены на целевые орбиты.

Этот запуск позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов, уточнили в "Главкосмосе".

О запуске и спутниках OneWeb

Запуск был приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. Для этого была разработана специальная эмблема. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.