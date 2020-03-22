Семьи членов экипажа новой экспедиции на МКС не полетят на Байконур

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Семьи членов экипажа новой экспедиции, которая отправится на Международную космическую станцию 9 апреля, не смогут прибыть на космодром Байконур из-за коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Семьи экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" не прилетят на космодром Байконур и не смогут проводить экипаж в полет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - сказали в пресс-службе.

Ранее заместитель начальника медицинского управления ЦПК Владимир Матвеев сообщал ТАСС, что Россия как единственная страна, отправляющая в настоящее время экипажи на орбиту, приняла жесткие противоэпидемические меры, чтобы коронавирус не попал на МКС с новым экипажем.

В настоящее время основной и дублирующий экипажи находятся в подмосковном Звездном городке, прибыть на космодром для дальнейшей подготовки они должны 24 марта.

По словам Матвеева, космонавты РФ и астронавты NASA попадут на Байконуре в карантин, будут наложены жесткие ограничения на доступ к ним. В частности, будут ограничены все общественно значимые встречи, в том числе традиционные. Он уточнил, что любые сторонние лица на космодроме смогут общаться с членами экипажа и находящимися с ними в карантине специалистами так называемой оперативной группы только через стекло. Покидать кому-либо карантинную зону запрещено.

Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что космонавты будут вынуждены отказаться от части предстартовых традиций в Москве из-за карантина по коронавирусу. В частности, отменено посещение Кремлевской стены. Экипажам также запрещено покидать подмосковный Звездный городок.

Новая экспедиция

В состав основного экипажа новой экспедиции на МКС входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Ранее пуски кораблей с экипажами выполнялись на ракетах "Союз ФГ".