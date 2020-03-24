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ЕКА планирует летом подписать контракт на разработку уборщика космического мусора

Запуск проекта предварительно назначен на 2025 год

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает летом подписать контракт на разработку и запуск аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"ЕКА ожидает, что контракт по разработке проекта Clearspace-1 и по запуску будет подписан этим летом", - сказал Пишель.

По словам главы представительства ЕКА в РФ, после подписания контракта начнется конкретная работа по проекту, запуск которого предварительно назначен на 2025 год.

Как пояснил Пишель, задачей аппарата станет "вывод с орбиты отработавших спутников и крупных обломков космического мусора, которые потенциально могут стать источником сотен мелких обломков". Предполагается, что спутник определит положение объекта при помощи датчиков, после этого приблизится к нему и захватит с помощью четырех манипуляторов.

"Эта задача усложняется неконтролируемым вращением объектов на орбите, поэтому захватить его нужно как можно осторожнее, чтобы избежать столкновения", - подчеркнул Пишель.

В качестве первого объекта "охоты" выбран адаптер для полезной нагрузки под названием Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), который использовался на ракете Vega в 2013 году. Сейчас он находится на орбите высотой примерно 800-660 км.

Выполнять контракт по созданию и запуску миссии будет коммерческий консорциум, который возглавляет швейцарский стартап ClearSpace. Документ был согласован в ноябре 2019 года на министерском совещании стран - участниц ЕКА, которые будут финансировать проект.

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