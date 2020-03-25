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Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров

Так, в 2019 году на этапе подготовки к пуску была обнаружена трещина в элементе пневмогидросистемы двигателя второй ступени ракеты-носителя "Протон-М"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

"Работы по подготовке ракеты на земле - это своего рода последний и самый жесткий фильтр, который должен подтвердить исправное состояние всех систем и конструкции РН (ракеты-носителя - прим. ТАСС), а это проверка сотен тысяч параметров", - отметил Лопатин.

По словам замгендиректора Роскосмоса, в ракетно-космической технике взаимодействие систем, построенных на различных физических принципах, происходит на пределе прочности. И после старта носителя "ничего отремонтировать будет невозможно". Поэтому любому замечанию к ракете, выявленному в процессе проверок, уделяется повышенное внимание, сказал Лопатин.

Так, в 2019 году на этапе подготовки к пуску была обнаружена трещина в элементе пневмогидросистемы двигателя второй ступени ракеты-носителя "Протон-М". После своевременного восстановления герметичности удалось избежать аварии во время запуска космической обсерватории "Спектр-РГ".

Также во время проверок "Протона-М" в 2019 году по одному из каналов связи загорался красный транспарант. После устранения проблем состоялся успешный пуск ракеты с космическими аппаратами иностранного заказчика Eutelsat-5WB и MEV-1.

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