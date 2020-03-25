SpaceX не смогла провести финальный тест парашюта для корабля Crew Dragon

ТАСС, 25 марта. Одно из последних испытаний парашюта для грузового парашюта пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска прошло не по запланированному сценарию. Проблема, из-за которой разработчики не смогли закончить его, заключалась в тестируемом образце – предположительно, макете Crew Dragon, – а не в самом парашюте. Об этом пишет Space News со ссылкой на заявление SpaceX.

В ходе испытания разработчики должны были сбросить с вертолета тестовый образец вместе с парашютом. Компания не уточняет, что он из себя представлял. Однако можно предположить, что это, как и в предыдущих тестах, был макет самого корабля Crew Dragon.

Пока вертолет набирал высоту, макет "стал нестабилен". В результате пилот, чтобы не подвергать опасности жизни членов экипажа, решил не доводить испытание до конца и сбросить макет до контрольной точки. Тот разбился при падении о землю, при этом, по словам компании, никто не пострадал.

Crew Dragon – модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день. NASA планирует отправить Crew Dragon в первый пилотируемый полет к МКС не раньше середины мая текущего года.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году, после того, как завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляют российские "Союзы".