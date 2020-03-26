Роскосмос не считает нужным переносить возвращение экипажа МКС из-за коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскосмос считает нецелесообразным переносить с 17 апреля возвращение на Землю экипажа, который сейчас работает на Международной космической станции, из-за коронавируса и карантина со стороны Казахстана. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю", - сказали в Роскосмосе.

"Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванные карантинными мероприятиями. Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы", - отметили в пресс-службе.

На Землю с МКС 17 апреля должны вернуться космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Старт следующей экспедиции запланирован на 9 апреля. В составе ее основного экипажа - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

Ранее в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что общее число инфицированных коронавирусом в республике на данный момент составляет 97 человек.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести карантин в Нур-Султане и Алма-Ате.