{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Космический медведь станет талисманом экипажа корабля "Союз МС-16"

Экипаж отправится к МКС 9 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Индикатором невесомости в пилотируемом корабле "Союз МС-16", на котором 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) отправится новый экипаж, станет мягкая игрушка - космический медведь. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.

Спецпроект на тему
Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Экипаж предстоящей экспедиции на МКС возьмет с собой на борт корабля космического медведя в скафандре", - рассказал командир "Союза МС-16" космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам супруги космонавта Светланы Иванишиной, которые также приводятся в сообщении, раньше у ее мужа не было индикатора невесомости. "В первой и второй космических экспедициях эту прерогативу мы отдавали коллегам по экипажу с маленькими детьми", - отметила Иванишина.

По словам командира корабля, "столь значимый и символичный элемент может стать не только талисманом, но и игрушкой" для будущих внуков космонавта.

Вместе с Иванишиным на МКС 9 апреля отправятся космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роскосмос не считает нужным переносить возвращение экипажа МКС из-за коронавируса
В госкорпорации также напомнили о некоторых ограничениях с казахстанской стороны, вызванных карантинными мероприятиями, и отметили, что рассматривают варианты решения проблемы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС