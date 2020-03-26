Источник: ЦУП создаст группы специалистов для удаленного управления МКС при карантине

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр управления полетами введет ряд строгих мер по работе на фоне пандемии коронавируса, предусматривающих в том числе создание групп для удаленного управления российским сегментом (РС) МКС в случае карантина. Соответствующий приказ был подписан главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщил в четверг ТАСС источник в ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"На случай карантина в ЦУП должны быть готовы две резервные сокращенные смены, которые будут работать на удаленке", - отметил собеседник агентства.

По его словам, будет исключен прием иностранных граждан в ЦУП. "Специалистов Хьюстона, в частности, будут допускать в ЦУП в исключительных случаях и только после двухнедельной самоизоляции в установленном порядке и отрицательных тестах на коронавирус", - добавил источник. Также в Центр управления полетами не будут допущены лица, которые в практическом плане не управляют МКС и аппаратами. Более того, планируется ограничить "допуск самих специалистов главной оперативной группы управления РС МКС, которые в непосредственном управлении не участвуют, в залы управления и комнаты инженеров". Для них предписывается пользоваться видео-конференц-связью.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение вируса среди группы управления российским сегментом МКС и обеспечить круглосуточное управление станцией. Также эти меры должны обеспечить выполнение работ по пилотируемым кораблям "Союз МС-15", "Союз МС-16" и грузовому "Прогресс МС-14". Для всех сотрудников ЦУП, подчеркнул собеседник агентства, вводится усиленный медицинский контроль, ответственность за организацию непрерывной работы по управлению МКС и аппаратами ложится на первого замгенконструктора РКК "Энергия", руководителя полетом российского сегмента МКС космонавта-героя Владимира Соловьева.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15". С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту на "Союзе МС-16" отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Грузовой корабль "Прогресс МС-14" стартует к станции 25 апреля.