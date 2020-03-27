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Распространение коронавируса нового типа

Встречи ученых из России и Германии по "Спектру-РГ" отменили

При этом в рамках комитета, в который входят ученые-руководители телескопов "Спектра-РГ", "по-прежнему идет активная переписка"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев.

"Прямые встречи комитета временно отменены в соответствии с карантином", - сказал он.

Однако, по словам академика, в рамках комитета, в который входят ученые-руководители телескопов "Спектра-РГ" из РФ и Германии, "по-прежнему идет активная переписка".

Также работа по обработке поступающих с телескопов данных учеными из России и Германии "не прекращается ни днем, ни ночью", отметил научный руководитель "Спектра-РГ".

Сюняев пояснил, что для обсуждений используется видеосвязь, в том числе с использованием Skype и ZOOM. Полученная после обработки информация, в том числе о проверке качества будет учтена "при следующей посылке команд на телескопы", добавил академик РАН.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур, он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. "Спектр-РГ", как ожидают ученые, позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной.

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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