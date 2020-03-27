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Рогозин сдал тест на коронавирус, чтобы полететь на Байконур

В Роскосмосе подчеркнули, что сдача теста не связана с выступлением на одной сцене с Львом Лещенко

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирус, чтобы полететь на Байконур для отправки очередной длительной экспедиции на МКС 9 апреля, заражение у него не выявлено. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в госкорпорации.

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"Рогозин сдал тест, результат отрицательный. Проверка была связана с планирующимся полетом главы корпорации на Байконур, откуда на станцию 9 апреля отправится на МКС новый экипаж", - сказали в госкорпорации, уточнив, что он чувствует себя прекрасно.

В Роскосмосе подчеркнули, что сдача теста не связана с выступлением на одной сцене с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, поскольку Рогозин с ним не контактировал.

9 апреля запланирован первый пуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На нем к МКС отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Ранее врачи подтвердили коронавирус у находящегося в больнице в Коммунарке Лещенко, артист в стабильном состоянии.

13 марта в Театре российской армии прошел концерт, посвященный 60-летию Центра подготовки космонавтов. На нем выступали Лещенко, Валерия, группа "Земляне" и другие артисты. Со сцены ЦПК поздравляли Дмитрий Рогозин, начальник Центра Павел Власов.

В новость были внесены изменения (10:51 мск) - добавлены подробности.
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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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