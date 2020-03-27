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Роскосмос может скорректировать график пусков из-за остановки производств в Европе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также проведет совещание по организации работы по созданию транспортного пилотируемого корабля "Орел" и выполнению гособоронзаказа

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет совещание по видеосвязи по пересмотру графика пусков в текущем году из-за остановки производств космических аппаратов в Европе на фоне коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Роскосмосе.

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В пресс-службе отметили, что Рогозин проведет ряд совещаний, одно из них по развитию орбитальной группировки в интересах экономики России, второе - по "корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями".

Также на субботу запланировано совещание по организации работы по созданию транспортного пилотируемого корабля "Орел" и выполнению гособоронзаказа.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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