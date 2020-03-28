Источник: экс-глава ПАО "Сухой" Озар назначен советником Рогозина

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар в пятницу начал работу в госкорпорации "Роскосмос" в должности советника Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В пятницу Озар был назначен советником гендиректора Роскосмоса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что экс-глава "Сухого" "будет участвовать в работе над созданием пилотируемого корабля нового поколения".

Ранее глава Роскосмоса Рогозин заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что новый космический корабль будет создаваться на базе корабля "Орел" для замены пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".

Игорь Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.