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OneWeb объявила о банкротстве

Компания запустила процесс реорганизации
Описание
© EPA/HENNING KAISER

ТАСС, 28 марта. Британская компания-стартап OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление опубликовано вечером в пятницу на сайте компании.

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"Компания и некоторые из контролируемых ей филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. Глава компании Адриан Штекель также подтвердил информацию об увольнении части сотрудников в связи со сложившейся ситуацией.

27 марта газета Financial Times сообщила со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что OneWeb может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников до конца дня. По ее информации, компании не удалось достичь договоренности с японским холдингом Softbank о привлечении дополнительных средств в размере $2 млрд. Ранее OneWeb удалось привлечь инвестиции на общую сумму в $3,4 млрд.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Теги
СШАВеликобритания
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