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Экономическое состояние предприятий Роскосмоса будут обсуждать в онлайн-режиме

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в отрасли работает около 200 тыс. человек

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты оперативного штаба по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли будут обсуждать все вопросы в режиме видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который и поручил создать этот штаб.

"В режиме видеоконференции будем в деталях рассматривать все возникающие в этой ситуации у предприятий проблемы", - написал Рогозин.

По его словам, в отрасли работает около 200 тыс. человек. "Каждый коллектив должен чувствовать себя частью единой производственной семьи, которая должна обеспечить стабильное развитие", - отметил глава Роскосмоса.

В Роскосмосе в понедельник сообщили, что Рогозин поручил создать оперативный штаб по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли.

Он также попросил руководителей организаций привести объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения.

Совещания с директорами предприятий ракетно-космической отрасли по данному вопросу планируется проводить в режиме видео-конференц-связи в понедельник и четверг.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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