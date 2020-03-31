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Швартовка платформы космодрома "Морской старт" намечена на 1 апреля

Стартовая платформа Odyssey плавучего космодрома прибыла в акваторию порта Славянка в Приморье 30 марта
Описание
© AP Photo/Damian Dovarganes

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Швартовка стартовой платформы плавучего космодрома "Морской старт" на территории Славянского судоремонтного завода запланирована на 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил директор Славянского СРЗ Андрей Якимчук.

Группа S7 (владелец ракетно-космического комплекса "Морской старт") подтвердила прибытие стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома в акваторию порта Славянка в Приморье 30 марта.

"По нашей информации, швартовка ожидается 1 апреля. У нас все службы на это распланированы", - сообщил Якимчук.

Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур.

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома. Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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